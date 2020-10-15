ОСТАННІ НОВИНИ

На Стефаника відреставрували фасад кам’яниці

Ольга Денисяка

|

У Львові відреставрували фасад пам’ятки архітектури місцевого значення – будинку на вул. Стефаника, 11. Вартість робіт – майже 3,4 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

В управлінні охорони історичного середовища ЛМР розповіли, що будинок № 11 на вул. Стефаника у м. Львові споруджений у 1873−1876 рр. за проектом архітектора Адольфа Куна для княгині Ядвіґи з Замойських, дружини Леона Сапіги, маршалка Галицького крайового сейму.

Реклама партнерів

Це перша у Львові чиншова кам’яниця у стилі неоготики, а також найбільший багатоквартирний житловий будинок міста довоєнного часу. У цьому будинку розміщувалися редакції газет, товариств, різноманітні майстерні та бюро. У 1910 році будинок був у власності закладу Оссолінських, в будівлі розташовувались помешкання, адміністрація закладу, а з 1932 року – книгарня.

Загальна вартість об’єкта (згідно з укладеним договором) становить 3 млн 372 тис грн.

Нагадаємо, у понеділок, 19 жовтня, на вул. Стефаника, 11 відкриють Львівський муніципальний мистецький центр. Сучасний культурний простір об’єднує галерею із виставковою площею 100 квадратних метрів, лекторій, медіатеку та кав’ярню.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни
Дарина СМЕРЕЧАНСЬКА
Не пропусти! 15 жовтня в рамках акції АТБ «Вітамін дня» мандарини можна купити за пів ціни

Аби підтримати громадян у наш пандемічний час, найбільший за багатьма показниками представник галузі роздрібної торгівлі...

Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто
Анастасія ПИЖ
Новий рівень ритейлу: за рахунок яких сервісів купувати товари в «АТБ» безпечно, комфортно та просто

Незважаючи на складний рік пандемії коронавірусу, карантину та обмежень, найбільша торговельна мережа України продовжує ...

Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...