На Стефаника відреставрували фасад кам’яниці

У Львові відреставрували фасад пам’ятки архітектури місцевого значення – будинку на вул. Стефаника, 11. Вартість робіт – майже 3,4 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

В управлінні охорони історичного середовища ЛМР розповіли, що будинок № 11 на вул. Стефаника у м. Львові споруджений у 1873−1876 рр. за проектом архітектора Адольфа Куна для княгині Ядвіґи з Замойських, дружини Леона Сапіги, маршалка Галицького крайового сейму.

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Це перша у Львові чиншова кам’яниця у стилі неоготики, а також найбільший багатоквартирний житловий будинок міста довоєнного часу. У цьому будинку розміщувалися редакції газет, товариств, різноманітні майстерні та бюро. У 1910 році будинок був у власності закладу Оссолінських, в будівлі розташовувались помешкання, адміністрація закладу, а з 1932 року – книгарня.

Загальна вартість об’єкта (згідно з укладеним договором) становить 3 млн 372 тис грн.

Нагадаємо, у понеділок, 19 жовтня, на вул. Стефаника, 11 відкриють Львівський муніципальний мистецький центр. Сучасний культурний простір об’єднує галерею із виставковою площею 100 квадратних метрів, лекторій, медіатеку та кав’ярню.

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Фото: ЛМР