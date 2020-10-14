У ВРУ до 90 осіб хворіють або перехворіли на COVID-19, – Разумков

У Верховній Раді перехворіли і хворіють коронавірусною інфекцією COVID-19 до 60 народних депутатів, в апараті парламенту – до 30 осіб. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Інтерфакс-Україна.

«Понад 20 людей всього перехворіло в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіли на цьому тижні. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це по апарату. По народних депутатів останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього перебороли або хворіють і майже кожен день у нас – додаткові хворі (день-два … – один-два народних депутата)», – сказав Разумков журналістам в середу в Києві.

Він також зазначив, що парламент не буде йти на карантин у зв’язку з епідемією. «Верховна Рада минулого разу не йшла на карантин, і в цей раз не буде йти на карантин. Можуть бути зміни в режимі нашої роботи, але Верховна Рада, як єдина законодавча інституція в Україні, не буде йти на карантин», – підкреслив спікер.

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Нагадаємо, станом на ранок 14 жовтня в Україні коронавірус підтвердили 276 177 людям.

Додамо, що Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину до 31 грудня.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

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