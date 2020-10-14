Першокурсники ліцею Героїв Крут склали Урочисту клятву

14 жовтня відбулась церемонія складання Урочистої клятви першокурсників Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Урочисту клятву склали ті, хто вирішив одягнути військовий однострій і готуватися до нової ролі – ролі захисника.

Зазначимо, Львівський ліцей імені Героїв Крут – один із найвідоміших закладів первинної ланки загальної системи військової освіти України. У ліцеї навчається близько чотирьох з половиною сотень ліцеїстів із усіх областей України.

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Нагадаємо, зранку 14 жовтня на Личаківському цвинтарі вшанували пам’ять Героїв, які загинули, виборюючи незалежність нашій державі. На Марсовому полі, полі почесних поховань 67 та 76 духовенство провело екуменічну молитву в пам’ять про загиблих, яку очолив Владика Степан (Сус).

Львівський портал повідомляв, як у Львові відзначатимуть День захисника України. Програму можна переглянути за посиланням.

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Фото: ЛМР/ ЛОДА