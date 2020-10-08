Як у Львові відзначатимуть День захисника України. Програма

У свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, Україна відзначатиме День захисника та 78-му річницю створення Української повстанської армії. З цієї нагоди у Львові підготували чимало тематичних заходів, які триватимуть упродовж тижня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У суботу, 10 жовтня, у парку «Високий Замок» о 10:00 год. розпочнеться акція «Дихай, місто», під час якої учасники війни зі своїми рідними, представниками влади й охочими мешканцями висаджуватимуть дерева.

Опісля, о 15:00 год. у «Львіварні» відбудеться Бізнес-форум ветеранів, де учасники бойових дій ділитимуться успішними стартапами і власними справами, які вони започаткували, повернувшись з війни.

Реклама партнерів

Ввечері о 18:00 год. на FESTrepublic організують концерт Veterans Strong Party 2, за участю гуртів «Кому вниз», «Сокира Перуна», «Тінь Сонця». Вхід для учасників бойових дій – безкоштовний, для охочих – платний. Усі зібрані кошти скерують Військовому госпіталю на лікування воїнів.

Традиційно, у суботу відбудеться Церемоніал підняття державного прапора на Меморіалі Героїв Небесної Сотні. Також прапор підніматимуть і в День Захисника – за участю ветеранів-вояків УПА.

Окрім того, упродовж тижня – з 10 до 17 жовтня, триватиме акція «Дні захисників України». Заклади, магазини й різні установи надаватимуть знижки на товари і послуги для учасників бойових дій та сімей загиблих Героїв. До акції можуть долучитись усі охочі підприємці. Станом на зараз до акції долучились близько 40 закладів. Контактні особи щодо акції: Володимир Правосудов: 0673329293; Андрій Медведько: 0932248619.

До слова, управління соціального захисту ЛМР виплатить одноразову матеріальну допомогу до Дня захисника України на загальну суму понад 600 тис грн. Цю допомогу отримають люди з інвалідністю внаслідок війни (більше 500 осіб). Також місто виплатить одноразову матеріальну допомогу до свята Покрови – ветеранам, вдовам ветеранів та вдовам політв’язнів на загальну суму близько 85 тис грн. Цю допомогу отримають більше 80 осіб.

10 жовтня (субота)

10:00 – 12:00 – Висадження дерев за участі учасників АТО та членів їхніх сімей (Парк Високий Замок (вул. Замкова)

15:00 – 17:30 – Бізнес-форум до Дня Захисника України (Музейно-культурного комплексу пивної історії – Львіварня (вул. Клепарівська, 18)

15:00 – Церемоніал підняття Державного прапора за участі курсантів та офіцерів Львівського державного університету внутрішніх справ (Меморіал Героїв Небесної Сотні (перетин вул. Кривоноса-Замкова)

18:00 – 21:00 – Концерт Veterans Strong Party 2 (FESTrepublic (Старознесенська, 24−26)

13 жовтня (вівторок)

12:00 – Фотовиставка «Війна. Родина. Україна» (ЛНУ ім. Івана Франка)

14 жовтня(середа)

12.00 – 15.00 – Виставка військової техніки (Площа перед центром Довженка (пр. Червоної Калини, 81)

12.30 – 14.30 Підняття Державного прапора України (Площа перед центром Довженка (пр. Червоної Калини, 81)

14.00 – 14.40 Урочистий Церемоніал підняття Державного прапора за участі Національної академії сухопутних військ та вояків УПА, молитва на Меморіалі Героїв Небесної Сотні (Сквер на перехресті вул. М. Кривоноса та вул. Замкової)

18.00 – 21.00 Безпечний концерт гурту «Мері» (Площа перед центром Довженка (пр. Червоної Калини, 81)

18.00 – 19.00 Молитва у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла за участі учасників АТО (Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11)

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.