На Личаківському кладовищі помолились за Героїв України

«Ці Герої для нас сьогодні є прикладом для наслідування. Ми свідомі того, що своїм життям вони засвідчили найвищу любов. Господь каже, що нема вищої любові за ту, коли хтось віддає своє життя за ближнього. Вони не побоялися у різний свій вік, хтось навіть у 20 років, віддати своє життя з любові до життя інших. І ми за них молимося, згадуємо їхню пам’ять, і хочемо бути хоч трішки схожими на них у своїх вчинках, думках, поведінці, обіцянках», – сказав Владика Степан (Сус).

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Фото: ЛМР