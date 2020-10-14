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На Личаківському кладовищі помолились за Героїв України

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 14 жовтня, з нагоди Дня захисника України та 78-мої річниці створення Української повстанської армії, на Личаківському цвинтарі вшанували пам’ять Героїв, які загинули, виборюючи незалежність нашій державі.
На Марсовому полі, полі почесних поховань 67 та 76 духовенство провело екуменічну молитву в пам’ять про загиблих, яку очолив Владика Степан (Сус).

«Ці Герої для нас сьогодні є прикладом для наслідування. Ми свідомі того, що своїм життям вони засвідчили найвищу любов. Господь каже, що нема вищої любові за ту, коли хтось віддає своє життя за ближнього. Вони не побоялися у різний свій вік, хтось навіть у 20 років, віддати своє життя з любові до життя інших. І ми за них молимося, згадуємо їхню пам’ять, і хочемо бути хоч трішки схожими на них у своїх вчинках, думках, поведінці, обіцянках», – сказав Владика Степан (Сус).

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Фото: ЛМР

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