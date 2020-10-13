У Львові відключили від апарату ШВЛ 3-річну дівчинку з коронавірусом

Трирічну дівчинку, яка госпіталізована з коронавірусом у Львівську обласну дитячу клінічну лікарню «ОХМАТДИТ», зняли з апарату штучної вентеляції легень. Дитина вже може дихати самостійно. Про це йдеться на Facebook-сторінці ОХМАДИТу.

Дівчинка, яка від вересня лежить у нашій реанімації з важкою ковідною пневмонією, сьогодні зранку почала дихати самостійно. Лікарі її зняли з апарату ШВЛ.

«Дитина дає собі раду з диханням сама. Від 8 ранку дівчинка дихає сама. Є позитивна динаміка від серцево-судинної і дихальної систем. Вона справилася з важкою пневмонією. Ще продовжуємо кисневу терапію», – розповіла завідувачка реанімаційного відділення лікарні Віра Приймакова.

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У лікарні кажуть, що 3-річна дівчинка стала наймолодшою пацієнткою на екстракорпоральній мембранній оксигенації (ЕКМО).

Раніше Львівський портал повідомляв, що хвора на COVID-19 трирічна дитина перебувала на апараті ШВЛ і потребувала переливання крові.

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Фото: ОХМАДИТ