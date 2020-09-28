У Львові трирічна дівчинка з COVID-19, яка перебуває на апараті ШВЛ, потребує переливання крові

Трирічна дівчинка, яка госпіталізована з коронавірусом у Львівську обласну дитячу клінічну лікарню «ОХМАТДИТ» і наразі перебуває на апараті штучного дихання, потребує переливання крові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Отож, донорів з 4-ою групою (Rh+) просять звернутись до Львівського обласного центру служби крові на Пекарській, 65.

Телефон центру: 0322 756 405; 032 275 78 86.

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Як повідомляв Львівський портал, станом на 28 вересня на Львівщині виявили 19 916 випадків COVID-19. При цьому 555 людей померли, 6745 пацієнтів одужало.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника