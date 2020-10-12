В Україні зафіксували третій летальний випадок від коронавірусу серед дітей

В Україні померла ще одна дитина, яка захворіла на коронавірусну хворобу COVID-19, маючи іншу важку хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УП.

«За останню добу в Україні зафіксовано 43 летальних випадки, серед яких одна дитина – це хлопець 17 років, він мав онкологічне захворювання», – повідомив міністр.

Це вже третій випадок серед неповнолітніх у нашій країні із початку пандемії. Станом на ранок 12 жовтня в Україні зафіксовано 5 015 смертей від ускладнень COVID-19.

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Зазначимо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Варто наголосити, що тепер тести на коронавірус можна буде безкоштовно здавати у приватних лабораторіях. На це скерували кошти із держбюджету.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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