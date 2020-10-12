ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові хочуть розпочати осінні канікули з 19 жовтня

Вероніка Рой

|

У Львові пропонують розпочати осінні канікули 19 жовтня, а не 15 жовтня, як рекомендує Міністерство освіти і науки.

 

Рішення про дострокові канікули у школах прийматиме обласна комісія ТЕБ і НС у вівторок, 13 жовтня.

«Міністерство освіти рекомендує почати канікули в школах вже з цього четверга, 15 жовтня. Завтра відреагувати на цю рекомендацію мають обласні комісії з надзвичайних ситуацій. Для міст їхні рішення є обов’язковими до виконання… Тому я закликаю розпочати осінні канікули у школах Львова та області принаймні з 19 жовтня, якщо вже цього вимагає ситуація», – написав мер Львова Андрій Садовий.

Реклама партнерів

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам  встановити канікули з 15 до 30 жовтня включно.

Раніше голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявляв про те, що в під час останньої наради у президента України вирішено тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання, а у школах передчасно розпочати осінні канікули.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам –  це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...