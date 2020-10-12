У Львові хочуть розпочати осінні канікули з 19 жовтня

У Львові пропонують розпочати осінні канікули 19 жовтня, а не 15 жовтня, як рекомендує Міністерство освіти і науки.

Рішення про дострокові канікули у школах прийматиме обласна комісія ТЕБ і НС у вівторок, 13 жовтня.

«Міністерство освіти рекомендує почати канікули в школах вже з цього четверга, 15 жовтня. Завтра відреагувати на цю рекомендацію мають обласні комісії з надзвичайних ситуацій. Для міст їхні рішення є обов’язковими до виконання… Тому я закликаю розпочати осінні канікули у школах Львова та області принаймні з 19 жовтня, якщо вже цього вимагає ситуація», – написав мер Львова Андрій Садовий.

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Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендувало школам встановити канікули з 15 до 30 жовтня включно.

Раніше голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький заявляв про те, що в під час останньої наради у президента України вирішено тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання, а у школах передчасно розпочати осінні канікули.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

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