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Виші переведуть на дистанційне навчання, – голова медичного комітету ВРУ

Соломія Головіна

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Вищі навчальні заклади в Україні тимчасово переведуть на дистанційне навчання, а у школах передчасно розпочнуть осінні канікули. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

 

Він наголосив, що ці рішення прийняті під час останньої наради у президента України:

«У світі черговий рекорд з кількості нових хворих на СOVID-19. Майже 400 тисяч за добу. Наша країна – не виняток: пандемія набирає обертів. Але ситуація є цілком контрольованою. Влада тримає руку на пульсі. Зокрема, під час останньої наради у Президента України ухвалена низка важливих рішень з боротьби з епідемію СOVID-19», – зазначив Михайло Радуцький.

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Отож, за його словами, вирішено тимчасово перевести ВНЗ на дистанційне навчання.

«Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка. Звісно, необхідна інформаційна кампанія серед студентів: молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів та мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь та дідусів – це також і їхня відповідальність», – наголосив голова медичного комітету Верховної Ради.

Також він додав, що у школах мають раніше розпочатися осінні канікули:

«Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня».

У світі черговий рекорд з кількості нових хворих на СOVID-19. Майже 400 тисяч за добу.

Наша країна – не виняток:…

Опубліковано Михайло Радуцький Неділя, 11 жовтня 2020 р.

Раніше Михайло Радуцький пропонував запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

Також ми інформували про те, що в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет запропонував протягом двох наступних тижнів перевести дітей на дистанційне навчання.

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