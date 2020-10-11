Виші переведуть на дистанційне навчання, – голова медичного комітету ВРУ

Вищі навчальні заклади в Україні тимчасово переведуть на дистанційне навчання, а у школах передчасно розпочнуть осінні канікули. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Він наголосив, що ці рішення прийняті під час останньої наради у президента України:

«У світі черговий рекорд з кількості нових хворих на СOVID-19. Майже 400 тисяч за добу. Наша країна – не виняток: пандемія набирає обертів. Але ситуація є цілком контрольованою. Влада тримає руку на пульсі. Зокрема, під час останньої наради у Президента України ухвалена низка важливих рішень з боротьби з епідемію СOVID-19», – зазначив Михайло Радуцький.

Реклама партнерів

Отож, за його словами, вирішено тимчасово перевести ВНЗ на дистанційне навчання.

«Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка. Звісно, необхідна інформаційна кампанія серед студентів: молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів та мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь та дідусів – це також і їхня відповідальність», – наголосив голова медичного комітету Верховної Ради.

Також він додав, що у школах мають раніше розпочатися осінні канікули:

«Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня».

У світі черговий рекорд з кількості нових хворих на СOVID-19. Майже 400 тисяч за добу. Наша країна – не виняток:… Опубліковано Михайло Радуцький Неділя, 11 жовтня 2020 р.

Раніше Михайло Радуцький пропонував запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

Також ми інформували про те, що в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет запропонував протягом двох наступних тижнів перевести дітей на дистанційне навчання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.