ЄС збирається запровадити санкції проти Лукашенка

Європейський союз готовий запровадити санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Як повідомляє Європейська правда, про це йдеться у висновках, ухвалених на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

«Рада рішуче засуджує насильство, застосоване білоруською владою щодо мирних протестуючих, і закликає звільнити всіх затриманих осіб, включаючи політичних в’язнів. На цьому тлі у висновках згадуються обмежувальні заходи, накладені на 40 осіб, відповідальних за шахрайство із президентськими виборами та жорстокі репресії проти мирних акцій протесту, та зазначається готовність ЄС вжити подальших обмежувальних заходів щодо суб’єктів та високопосадовців, в тому числі проти Олександра Лукашенка, якщо ситуація не покращиться», – йдеться у документі.

У своїх висновках Рада повторює, що президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні чесними і що Лукашенко не має демократичної легітимності.

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«Рада підтверджує свою повну підтримку суверенітету та незалежності Білорусі та підкреслює демократичне право білоруського народу обирати свого президента шляхом нових, вільних і чесних виборів, без втручання ззовні», – зазначається у документі.

Також вказується, що ЄС скоротить співпрацю з білоруською владою на центральному рівні, посилюватиме підтримку білоруського народу та громадянського суспільства та відповідно корегуватиме свою двосторонню фінансову допомогу

У висновках підкреслюється, що ЄС готовий істотно активізувати свою політичну взаємодію, галузеве співробітництво та фінансову допомогу Білорусі за умови, що влада поважатиме принципи демократії, верховенства права та прав людини, припинить репресії та зловживання, сприятиме політичному процесу, що призведе до вільних та чесних виборів під спостереженням ОБСЄ/БДІПЛ.

Варто зазначити, що 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. ЄС тоді вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

Водночас ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі. Тим часом Верховна Рада України 15 вересня зробила офіційну заяву, в якій засудила дії влади Білорусі та закликала її налагодити «цивілізований і демократичний діалог із суспільством із метою вирішення кризової ситуації, що склалася в країні».

23 вересня у Білорусі провели таємну «інавгурацію» Лукашенка.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що «інавгурація» Олександра Лукашенка не робить його законним президентом Білорусі.

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