Очільник Міносвіти просить на 2 тижні перевести дітей на дистанційне навчання

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет запропонував протягом двох наступних тижнів перевести дітей на дистанційне навчання. Про це посадовець заявив на своєму Telegram-каналі.

При цьому у своїй заяві він не уточнив про які заклади освіти йдеться: школи, дитсадки, виші.

«Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей. Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО. Розумію всі виклики, перед якими постають керівники закладів освіти, вчителі та батьки. Ці виклики намагається долати весь світ. Найголовніше для нас зараз – не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей», – написав він.

Реклама партнерів

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Україні пропонують запровадити карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

Зазначимо, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Так, 9 жовтня ми повідомляли, що за останню добу діагноз «коронавірус» було підтверджено 5 804 особам – це антирекорд кількості нових хворих за добу.

Своєю чергою міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявив про погіршення в Україні ситуації з коронавірусом. Він закликав дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, адже недотримання їх призведе до того, що ситуація з поширенням коронавірусу може швидко вийти з-під контролю.

Як відомо, через пандемію коронавірусу навчання у школах залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.