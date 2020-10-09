Жовтень у Львівській опері: репертуар

Львівська національна опера анонсувала репертуар на жовтень: артисти театру презентують низку нових гала-концертів, а також концертне виконання опер. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Вже від початку сезону театр змінив формат виступів: замість звичних вистав презентувавши публіці низку спеціального розроблених гала-концертів «Львів Опера – Гала». У жовтні глядачам пропонують відвідати уже знані гала-концерти: «Верді-Гала» (9 жовтня), «Моцарт-Гала» (10 жовтня), під час яких прозвучать найкращі арії та дуети із творчості композиторів, «Балет-Гала» із найвідомішими фрагментами з балетів (18, 25 жовтня), а також ті, які виконуватимуться на сцені театру вперше: шанувальників музики Джоаккіно Россіні, Гаетано Доніцетті, Вінченцо Белліні запрошують на відповідну концертну програму з їхньою музикою – «Бельканто-Гала» (23, 31 жовтня), а Джакомо Пуччіні – «Пуччіні-Гала» (24 жовтня). У новому концертному виконанні будуть представлені опери «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта (17 жовтня) та вперше – «Трубадур» Джузеппе Верді (30 жовтня). Концертне виконання передбачає розташування усіх виконавців, зокрема і музикантів оркестру на сцені.

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Виступи відбуватимуться лише для 362 глядачів у залі, згідно з чинними карантинними заходами.

Детальніше про репертуар у жовтні:

«Верді-Гала» (п’ятниця, 9 жовтня, о 18:00)

Улюблені публікою зі всього світу віртуозні арії та ансамблі з опер Джузеппе Верді, прозвучать у виконанні солістів Львівської національної опери.

З дня тріумфального успіху опери «Набукко», яка стала символом національного відродження в Італії, Джузеппе Верді залишається найбільш популярним і виконуваним оперним композитором. Його мелодії запам’ятовуються з першого разу і пам’ятаються назавжди, а опери не сходять з афіш театрів не лише в Італії – на батьківщині композитора, але є основою репертуару усіх провідних оперних театрів світу.

У програмі концерту – найвідоміші арії та ансамблі з опер «Ріголетто», «Трубадур», «Травіата», «Бал-маскарад», «Сила долі», «Дон Карлос», «Аїда».

«Моцарт-Гала» (субота, 10 жовтня, о 18:00)

Чи є більш відоме ім’я в історії музики, аніж композитора Вольфганга Амадея Моцарта? І хоч його легендарна постать овіяна міфами та домислами, натомість, його музика – правдива, світла та життєствердна. Почувши музику композитора, Ви ніколи не забудете, як вона вперше торкнулася струн Вашої душі.

Балет «Кармен-Сюїта» Ж. Бізе – Р. Щедріна (неділя, 11 жовтня; п’ятниця, 16 жовтня, о 18:00)

У центрі балету «Кармен-сюїта» Ж. Бізе-Р. Щедріна – трагічна доля циганки Кармен і покохавшого її солдата Хозе, якого Кармен залишає заради молодого Тореро. Взаємовідносини героїв і загибель Кармен від руки Хозе зумовлені Фатумом.

Виконується у супроводі фонограми.

Опера «Дон Жуан» В. А. Моцарта в концертному виконанні (субота, 17 жовтня, о 18:00)

Понад два століття опера «Дон Жуан» залишається однією із найпопулярніших творінь В. А. Моцарта. Насолодіться відомими аріями та вражаючою музикою славетного Моцарта у концертному виконанні цього твору.

Концертне виконання передбачає розташування артистів та оркестру на сцені з урахуванням дистанції.

«Балет-Гала» (неділя, 18 та 25 жовтня, о 18:00)

Балет-Гала – справжня насолода для шанувальників танцю, вишуканості та грації!

Артисти балету Львівської національної опери представлять найкращі балетні номери зі світових шедеврів класичної та сучасної хореографії.

У програмі – фрагменти з відомих балетів «Дон Кіхот», «Лебедине озеро», «Баядерка», «Лускунчик», «Корсар», а також танцювальні номери на музику Ф. Шопена, П. Масканьї та ін. Виконується у супроводі фонограми.

«Бельканто-Гала» (п’ятниця, 23 жовтня; субота, 31 жовтня, о 18:00)

Італія вважається колискою опери. У ХІХ столітті Вінченцо Белліні, Джоаккіно Россіні, Ґаетано Доніцетті, Джузеппе Верді та багато інших композиторів творили оперне мистецтво «гарного співу», яким називають стиль виконання bel canto.

Концертна програма «Бельканто-Гала» представить слухачам найяскравіші твори вишуканого мистецтва співу – під орудою диригентки Ірини Стасишин, у виконанні солістів та оркестру Львівської національної опери прозвучать найпопулярніші арії та дуети з опер Белліні, Россіні та Доніцетті.

«Пуччіні-Гала» (субота, 24 жовтня, о 18:00)

Його називають останнім із плеяди найвизначніших італійських оперних композиторів. Джакомо Пуччіні – це ім’я було на вустах шанувальників і у вирі скандалів, а в історії музики він залишається творцем найвідоміших опер, які виконуються на сценах театрів усього світу. Неповторні мелодії і особливий колорит – це ті риси музики Пуччіні, якими запрошуємо насолодитися у виконанні солістів Львівської національної опери.

У програмі – арії та ансамблі з опер «Манон Леско», «Богема», «Мадам Баттерфляй», «Тоска», «Джанні Скіккі», «Турандот» Джакомо Пуччіні.

Опера «Трубадур» Дж. Верді у концертному виконанні (п’ятниця, 30 жовтня, о 18:00)

«Трубадур» – одна з найяскравіших опер Верді, похмура романтична драма, повна фатальних таємниць і любовних пристрастей. Натхненний п’єсою іспанського драматурга А. Г. Гутьєреса, Верді зумів створити надзвичайно яскраві музичні образи героїв.

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Квитки можна придбати на сайті Львівської національної опери.

Нагадаємо, 3 та 4 жовтня у Львівській національній опері відбулися святкові гранд-концерти з нагоди 120-річчя театру за участі зіркових артистів. Під час концертів прозвучали найвідоміші фрагменти світової класики та української музики у супроводі вражаючих 3D проєкцій.

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Фото: Руслан Литвин