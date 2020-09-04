Прем’єра балету «Створення світу» та гала-концерти: репертуар Львівської опери у вересні

Львівська національна опера анонсувала репертуар на вересень: артисти театру презентують низку гала-концертів, концертне виконання опер і навіть здивують прем’єрою балету. Виступи відбуватимуться лише для 207 глядачів у залі згідно з чинними карантинними заходами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Вже від початку сезону театр змінив формат виступів: замість звичних вистав презентувавши публіці низку спеціального розроблених Гала-концертів «Львів Опера – Гала». У вересні глядачам пропонують відвідати аж п’ять Гала-концертів: «Оперні хіти» (4, 5 вересня) із найпопулярнішими аріями та дуетами з опер різних композиторів і епох, «Балет-Гала» із найвідомішими фрагментами з балетів (6, 13 вересня), а шанувальників музики Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні та Вольфганга Амадея Моцарта запрошують на відповідні концертні програми з їхньою музикою – «Верді-Гала» (18 вересня), «Пуччіні-Гала» (19, 26 вересня), «Моцарт-Гала» (25 вересня).

Особливою подією цього місяця буде прем’єра балету А. Петрова «Створення світу» (20, 27 вересня, 2 жовтня). Цей балет про створення Землі та перших людей – Адама і Єви тривалий час йшов на сцені театру з 1972 року, а зараз його вирішили відновити, присвятивши 90-літтю геніального художника Львівської опери Євгена Лисика. Прем’єра планувалася ще влітку, але була відтермінована через карантин. Оригінальні збережені декорації Євгена Лисика, які зможуть побачити глядачі прем’єрних виконань балету, входять до Золотого фонду театру, і невдовзі будуть видані окремим альбомом.

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Ще одну виставу, а саме оперу «Дон Жуан» В. А. Моцарта, артисти Львівської національної опери презентують у вересні у концертному виконанні, тобто коли усі виконавці, зокрема і музиканти оркестру, розташовані на сцені.

Вже наступного місяця Львівська національна опера планує здивувати новими концертними програмами, а також відзначеннням 120-річчя з дня відкриття театру, що відбудеться 4 жовтня 2020 року.

Репертуар на вересень

Гала-концерт «Оперні хіти» (пт-сб, 4 та 5 вересня о 18:00 год.)

Улюблені та найкращі: арії та дуети із найвідоміших опер Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта, Дж. Россіні, Дж. Верді, К. Сен-Санса, Дж. Пуччіні представлять солісти Львівської національної опери у супроводі фортепіано.

«Балет-Гала» (нд, 6 та 13 вересня о 18:00 год.)

«Балет-Гала» – справжня насолода для шанувальників танцю, вишуканості та грації. У програмі – фрагменти з відомих балетів «Дон Кіхот», «Лебедине озеро», «Баядерка», «Лускунчик», «Корсар», «Кармен-сюїта», а також танцювальні номери на музику К. В. Глюка, Ф. Шопена, П. Масканьї та ін. Виконується у супроводі фонограми.

Концертне виконання «Дон Жуана» В. А. Моцарта (пт-сб, 11 та 12 вересня о 18:00 год.)

Виконання опери «Дон Жуан» В. А. Моцарта присвячене 50-річчю диригента-постановника Юрія Бервецького.

Понад два століття опера «Дон Жуан» залишається однією із найпопулярніших творінь В. А. Моцарта. Насолодіться відомими аріями та вражаючою музикою славетного Моцарта у концертному виконанні цього твору.

«Верді-Гала» (пт, 18 вересня о 18:00 год.)

Улюблені публікою зі всього світу віртуозні арії та ансамблі з опер Джузеппе Верді, прозвучать у виконанні солістів Львівської національної опери.

З дня тріумфального успіху опери «Набукко», яка стала символом національного відродження в Італії, Джузеппе Верді залишається найбільш популярним і виконуваним оперним композитором. Його мелодії запам’ятовуються з першого разу і пам’ятаються назавжди, а опери не сходять з афіш театрів не лише в Італії – на батьківщині композитора, але є основою репертуару усіх провідних оперних театрів світу.

У програмі концерту – найвідоміші арії та ансамблі з опер «Набукко», «Ріголетто», «Трубадур», «Травіата», «Бал-маскарад», «Сила долі», «Дон Карлос», «Аїда».

«Пуччіні-Гала» (сб, 19 та 26 вересня о 18:00 год.)

Його називають останнім із плеяди найвизначніших італійських оперних композиторів. Джакомо Пуччіні – це ім’я було на вустах шанувальників і у вирі скандалів, а в історії музики він залишається творцем найвідоміших опер, які виконуються на сценах театрів усього світу. Неповторні мелодії і особливий колорит – це ті риси музики Пуччіні, якими запрошуємо насолодитися у виконанні солістів Львівської національної опери.

У програмі – арії та ансамблі з опер «Манон Леско», «Богема», «Мадам Баттерфляй», «Тоска», «Джанні Скіккі», «Турандот» Джакомо Пуччіні.

ПРЕМ’ЄРА балету «Створення світу» А. Петрова (нд, 20 та 27 вересня о 18:00 год.)

Балет про створення Землі та перших людей – Адама і Єви, поставлений з оригінальними декораціями художника Євгена Лисика, творчість якого належить до Золотого фонду театру. Поновлення балету у репертуарі театру присвячене 90-річчю з дня народження митця.

«Моцарт-Гала» (пт, 25 вересня о 18:00 год.)

Чи є більш відоме ім’я в історії музики, аніж композитора Вольфганга Амадея Моцарта? І хоч його легендарна постать овіяна міфами та домислами, натомість, його музика – правдива, світла та життєствердна. Почувши музику композитора, Ви ніколи не забудете, як вона вперше торкнулася струн Вашої душі.

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Фото: Руслан Литвин