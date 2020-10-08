Учнів ліцею імені Василя Стуса передчасно відправили на канікули через спалах коронавірусу

У львівському ліцей імені Василя Стуса школярів передчасно відправили на осінні канікули через спалах коронавірусу у навчальному закладі. Про це у Facebook повідомила директорка ліцею Світлана Уралова.

«Адміністрація навчального закладу доводить до Вашого відома інформацію щодо стрімкого зростання захворюваності серед працівників закладу. Станом на 08.10.2020 року 22 педагоги знаходяться на лікарняному, 6 з них підтверджено COVID», – зазначає Світлана Уралова.

Серед учнів ліцею підтверджено 2 випадки захворювання, 22 учні є контактними в родинах, 60 учнів не відвідують ліцей по хворобі, на самоізоляції працюють 6 класів (172 учні), дистанційно за графіком – 7 класів (187 учнів).

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«З метою переривання ланцюга захворюваності адміністрація ліцею рішенням педагогічної ради від 07.10.2020 року переносить канікули, а саме: з 09 жовтня по 16 жовтня», – мовиться у повідомленні.

Водночас зазначається, що після вимушених канікул із 19 до 23 жовтня ліцей буде працювати дистанційно.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Через пандемію коронавірусу навчання у школах залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Загалом на Львівщині станом на ранок 8 жовтня підтверджено 21 923 випадки інфікування коронавірусом.

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