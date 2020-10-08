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Біля Франкової бібліотеки відреставрували старовинну браму

Ольга Денисяка

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Ще одна відновлена історична брама з’явилася в будинку на вул. Драгоманова, де раніше відновили ідентичну браму поруч. Тут не лише вирівняли деформовану конструкцію, а й відновили значну кількість втрачених елементів. Фахівці відновлювали браму упродовж двох місяців. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Бюро спадщини».

 

«Ця дубова брама дійшла до нас ще в гіршому стані ніж сусідня-близнючка. Дверна коробка була деформована, низ прогнив, бракувало багатьох дрібних деталей, а дерев&#39;яне полотно потребувало великої кількості вставок. Нас чекав досить великий обсяг роботи», – розповів реставратор Віталій Мерецький.

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Браму відновили за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища разом із мешканцями будинку в рамках програми співфінансування.

«Тут також зберігся автентичний замок, і що цікаво, на історичному замку із сусідньої брами лишилося клеймо автора, а на цьому його немає. Зате тут ми знайшли від нього оригінальний ключ. Окрім цього, тут збереглися історичні завіси, які ми відреставрували», – додав реставратор.

Реставрація брами коштувала близько 47 тис. грн, з яких 70% оплатило місто в рамках програми співфінансування. Решту витрат взяли на себе мешканці будинку.

Зазначимо, взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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