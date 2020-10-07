Частину західної об'їзної дороги Львова планують реконструювати

Навколо Львова планують реконструювати частину західної об’їзної. Там хочуть облаштувати 6 транспортних розв’язок, відремонтувати 2 шляхопроводи через залізницю. Про це 7 жовтня повідомив голова Служби автодоріг Львівщини Олег Береза, передає Львівський портал.

За словами Олега Берези, Служба автомобільних доріг у Львівській області розробляє зараз проєктну документацію для реконструкції дороги Західний обхід міста Львова на ділянці Рясне-Руське – Солонка, довжиною 15 км.

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«В рамках реконструкції дороги передбачається влаштування 6 транспортних розв’язок у різних рівнях, влаштування проїздів для місцевого руху та можливості безпечного виїзду на реконструйовану дорогу та будівництво 2 шляхопроводів через залізницю», – написав голова Служби автодоріг.

Служба автомобільних доріг у Львівській області розробляє проєктну документацію для реконструкції дороги Західний обхід… Posted by Олег Береза on Wednesday, October 7, 2020

Також він зазначив, що в межах житлової забудови передбачені шумозахисні екрани та освітлення всієї ділянки дороги. А реконструйована ділянка дороги відповідатиме параметрам І-Б категорії.

Нагадаємо, у 2020 році Укравтодор планує будівництво та реконструкцію 9 об’їзних шляхів загальною протяжністю 101,5 км. Серед них – будівництво північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова.

Зазначимо, на спорудження північної об’їзної міста виділять 80 мільйонів євро. Позику ЄІБ надасть терміном на 15 років, тобто виплатити її доведеться до 2035 року. Кредитна угода почне діяти у 2021 році.

Північна об’їзна дорога матиме довжину близько 22 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ — Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.