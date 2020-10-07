МВС залучатиме літаки і гелікоптери для охорони порядку під час виборів

Міністерство внутрішніх справ має намір залучити мобільні групи та авіацію для реагування на всі можливі протиправні дії під час виборів 25 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МВС.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, під час місцевих виборів буде залучено майже 140 тисяч правоохоронців. Також передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки.

Реклама партнерів

«Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС – літаки та гелікоптери. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг», – заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Яровий підкреслив, що особовий склад повністю забезпечений засобами захисту від COVID-19, проте через особливості несення служби, на сьогодні у системі МВС хворих на коронавірус 246 осіб за добу.

Тому, за словами першого заступника міністра, будуть залучати резервні групи правоохоронців центрального апарату Нацполіції, курсантів ВНЗ та поліцейських з обласних управлінь.

Повідомляється, що наразі в регіонах створили оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть відбутися в рамках проведення виборів.

За словами Клименка, кількість складених адміністративних протоколів та розпочатих кримінальних проваджень за місяць виборчої кампанії (на сьогодні 683 та 219) вже перевищує в 12 та 18 разів відповідно аналогічні показники під час парламентських виборів.

Він додав що наразі основним завданням поліції є простежити за тим, щоб вибори пройшли в межах закону, тому з 12 жовтня до 1 листопада весь особовий склад працюватиме в посиленому режимі.

Зокрема для документування правопорушень, пов’язаних з виборами, планують залучити 1 200 посилених слідчо-оперативних груп.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні відбудуться в останню неділю жовтня – 25 жовтня. Голосувати українці будуть в умовах карантину. В РНБО вже заявили, що ці вибори будуть «одні із найскладніших за весь час незалежності».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.