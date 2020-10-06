Україна ніколи не зупинить війну, якщо не говоритиме з Росією, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський впевнений, що без діалогу з Росією неможливо буде зупинити війну і повернути всі українські території. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Politico Europe, передає пресслужба глави держави.

«Я б розставив тут дуже правильно крапки: у якому сенсі не хоче говорити Президент України з Президентом Росії, і хто саме поширює інформацію у ЗМІ про те, що Україна не повинна говорити з Росією. Я впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією. Окремий кейс – це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з Президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території», – сказав Зеленський, коментуючи репліку журналіста, що українці хочуть, щоб він зупинив війну, але фактично вважають його зрадником, коли чують про діалог з Росією.

За словами президента, ЗМІ роблять все, щоб зірвати будь-які можливості діалогу навіть у межах Нормандії чи Мінського процесу.

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Він уточнив, що це стосується саме тих медіа, які належать чи великим фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до нього та обіймали найвищі посади.

«Хоча ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запевняв, що за термін свого перебування на посаді йому вдасться домогтися закінчення війни на Донбасі.

Як повідомляв Львівський портал, Володимир Зеленський перебуває на посаді Президента України з 20 травня 2019 року.

На виборах 21 квітня у другому турі Зеленський переміг свого опонента за результату у 73,22 % підтримки проти 24,45 % за тодішнього президента Петра Порошенка.

Зауважимо, що збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму.

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