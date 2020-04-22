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Зеленський впевнений, що війна на Донбасі закінчиться за його президентства

Соломія Головіна

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Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за термін свого перебування на посаді йому вдасться домогтися закінчення війни на Донбасі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 

«Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не працюватиме, то ми змінюватимемо тактику. Ми до цього готові  – рік ще не минув», – сказав він у фільмі «Рік президента Зеленського», який демонструє в середу телеканал «Україна».

Зеленський зазначив, що наразі щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеозв’язку.

«Тобто ми прискорили цей процес, і будуть результати. Після кожної Мінської зустрічі має бути папір, що ми про щось домовилися і крок вперед ми зробили», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, Володимир Зеленський перебуває на посаді Президента України з 20 травня 2019 року.

На виборах 21 квітня у другому турі Зеленський переміг свого опонента за результату у 73,22 % підтримки проти 24,45 % за тодішнього президента Петра Порошенка.

Зауважимо, що збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму.

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