Зеленський впевнений, що війна на Донбасі закінчиться за його президентства

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за термін свого перебування на посаді йому вдасться домогтися закінчення війни на Донбасі. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не працюватиме, то ми змінюватимемо тактику. Ми до цього готові – рік ще не минув», – сказав він у фільмі «Рік президента Зеленського», який демонструє в середу телеканал «Україна».

Зеленський зазначив, що наразі щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеозв’язку.

«Тобто ми прискорили цей процес, і будуть результати. Після кожної Мінської зустрічі має бути папір, що ми про щось домовилися і крок вперед ми зробили», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, Володимир Зеленський перебуває на посаді Президента України з 20 травня 2019 року.

На виборах 21 квітня у другому турі Зеленський переміг свого опонента за результату у 73,22 % підтримки проти 24,45 % за тодішнього президента Петра Порошенка.

Зауважимо, що збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму.