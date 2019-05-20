Інавгурація Володимира Зеленського. Не обійшлося без конфузів

Володимир Зеленський склав присягу президента України.

Прямуючи на свою інавгурацію у стінах парламенту Зеленський вітався з українцями, тиснув руки, давав «п’ять», робив селфі, і навіть стрибав цілувати своїх колег по сцені.

Не омув Зеленського і традиційний конфуз президентів України. Як відомо, свого часу Віктору Ющенку не злетів у небо голуб, президенту утікачу перед носом зачинилися двері парламенту, а Петру Порошенку втратив свідомість солдат почесної варти. Черговий конфуз стався після того, як Володимиру Зеленському вручили посвідчення президента України, він віддав його представнику почесної варти, який впустив посвідчення на землю.

Також на урочистому засіданні Зеленському вручили гетьманську булаву та печатку Президента України.

Промова Зеленського викликала шквал аплодисментів, особливо тоді коли він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із Кремлем і втратити свою посаду, щоб тільки настав мир і відпустили українських політвязнів. Але при цьому Україна має повернути окуповані Донбас та Крим.

Також Володимир Зеленський дав шість завдань нардепам і розпустив Верховну Раду України.

Наприкінці інавгурації відбулося традиційне підняття штандарта – державного прапору України, а також представлення керівників українського війська і відповідних спецслужб.

На інавгурацію Зеленського прибули президенти Грузії, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії.

Фото: Миколи Лазаренка