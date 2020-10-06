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Степанов заявив, що МОЗ пропонуватиме посилити карантин при заповненні лікарень на 60%

Вероніка Рой

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Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що при заповненні ліжок в лікарнях на понад 60% хворими на COVID-19 в Україні пропонуватимуть жорсткішого карантину. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає УП.

 

«Основним показником є здатність медичної системи надавати допомогу хворим на COVID-19. Загальна кількість ліжок, які відведені на лікування коронавірусу, складає близько 37 тисяч в Україні. В лікарнях перебуває з діагнозом або підозрою на коронавірус 16745 людей. Якщо ми вийдемо більше ніж на 60%, ми (МОЗ, – ред.) пропонуватимемо не діяти виключно в умовах адаптивного карантину, а вводити жорсткіші обмеження на території всієї країни», – сказав Степанов.

Степанов вважає, що робити повний локдаун в Україні не потрібно. Він назвав основними причинами зростання кількості заражень – «легковажність» та «гру в політику».

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Нагадаємо, нещодавно Степанов заявив, що за його прогнозами до кінця поточного тижня в Україні почнуть виявляти понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу на добу. Також очільник МОЗ заявляв, якщо ситуація з поширенням коронавірусу буде погіршуватися, то міністерство охорони здоров’я ініціюватиме повернення більш жорстких карантинних обмежень.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині стаціонари заповнені хворими на коронавірус на 48-49%. У Львівській ОДА запевняють, що про брак місць у лікарнях зараз не йдеться.

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