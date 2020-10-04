Освітяни Львівщини отримали держвідзнаки від Зеленського

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами шістьох освітян зі Львівської області. Про це йдеться в указі президента №416 від 30 вересня.

Президент України нагородив державними відзнаками шістьох освітян Львівщини з нагоди професійного свята. Почесні звання їм присвоїли за «значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм».

Орден «За заслуги» I ступеня отримав проректор Львівської політехніки Мороз Анатолій Степанович.

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Звання «Заслужений діяч науки і техніки» присвоїли професорові кафедри навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, доктору технічних наук Зачку Олегу Богдановичу.

«Заслужений працівник освіти»:

Болеста Іван Михайлович – завідувач кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій ЛНУ імені Івана Франка;

Грабинський Ігор Михайлович – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ЛНУ імені Івана Франка;

Макогін Ганна Володимирівна – директорка Великогрибовицької загальноосвітньої школи I–III ступенів Жовківського району;

Фещук Лілія Тарасівна – директорка ліцею №66 Львівської міської ради.

Зазначимо, що сьогодні, 4 жовтня, українці відзначають День вчителя.

Як писав Львівський портал, 4 жовтня своє 120-річчя також відзначає Львівська опера. З цієї нагоди Володимир Зеленський відзначив держнагородами сімох митців. Детальніше – за цим посиланням.

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