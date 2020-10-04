Сімох митців Львівської опери відзначили держнагородами

Володимир Зеленський присвоїв почесні звання сімом працівникам Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Про це йдеться в указі президента №419 від 2 жовтня.
Почесні звання «Народний артист України», «Заслужений артист України» та «Заслужений працівник культури України» отримали семеро митців Львівської опери.
Ці держнагороди президент присвоїв з нагоди 120-річчя від дня застування львівського Оперного театру та за «вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність».
Звання «Народний артист України» здобули:
- ДАЦЬКО Наталія Стефанівна – солістка опери, провідний майстер сцени
- КАЧАЛА Любов Василівна – солістка опери
- ЮСИПОВИЧ Мирон Іванович – диригент
Звання «Заслужений артист України»:
- ОСТАШ Людмила Ярославівна – солістка опери
- СТАСИШИН Ірина Іванівна – диригент-постановник
Звання «Заслужений працівник культури України»:
- ОГРЕНДА Ігор-Ярослав Гнатович – завідувач художньо-постановної частини
- МИТРОГАН Андрій Миколайович – директор-розпорядник
Як писав Львівський портал, цими вихідними, 3-4 жовтня, Львівська опера відзначає своє 120-річчя. З цієї нагоди в театрі підготували святкову концертну програму. Детальніше читайте за цим посиланням.
Довідково: Оперний театр у Львові відкрили 4 жовтня 1900 року. Саму будівлю спорудили за проєктом архітектора Зиґмунта Ґорґолевського. У 2000 році Львівській національній опері присвоїли ім’я славетної української співачки Соломії Крушельницької.
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Наталя Дуляба