Сімох митців Львівської опери відзначили держнагородами

Володимир Зеленський присвоїв почесні звання сімом працівникам Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Про це йдеться в указі президента №419 від 2 жовтня.

Почесні звання «Народний артист України», «Заслужений артист України» та «Заслужений працівник культури України» отримали семеро митців Львівської опери.

Ці держнагороди президент присвоїв з нагоди 120-річчя від дня застування львівського Оперного театру та за «вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність».

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Звання «Народний артист України» здобули:

ДАЦЬКО Наталія Стефанівна – солістка опери, провідний майстер сцени

КАЧАЛА Любов Василівна – солістка опери

ЮСИПОВИЧ Мирон Іванович – диригент

Звання «Заслужений артист України»:

ОСТАШ Людмила Ярославівна – солістка опери

СТАСИШИН Ірина Іванівна – диригент-постановник

Звання «Заслужений працівник культури України»:

ОГРЕНДА Ігор-Ярослав Гнатович – завідувач художньо-постановної частини

МИТРОГАН Андрій Миколайович – директор-розпорядник

Як писав Львівський портал, цими вихідними, 3-4 жовтня, Львівська опера відзначає своє 120-річчя. З цієї нагоди в театрі підготували святкову концертну програму. Детальніше читайте за цим посиланням.

Довідково: Оперний театр у Львові відкрили 4 жовтня 1900 року. Саму будівлю спорудили за проєктом архітектора Зиґмунта Ґорґолевського. У 2000 році Львівській національній опері присвоїли ім’я славетної української співачки Соломії Крушельницької.

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