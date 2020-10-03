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Хворого на COVID-19 Петра Порошенка госпіталізували

Наталя Дуляба

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V президента Петра Порошенка, який хворіє на COVID-19, госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні. Про це йдеться на сторінці «Євросолідарності» у Facebook.

 

Про те, що Петра Порошенка ушпиталили із двобічною пневмонією, у відеозверненні повідомила його дружина Марина Порошенко. Вона також додала, що коронавірусом заразилась і їхня донька.

«Петро Олексійович госпіталізований в одну з київських лікарень, яка лікує хворих на коронавірус. Попри те, що мій чоловік має двостороннє запалення легень, він має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою. Він чітко дотримується прописаного протоколу лікування», – розповіла Марина Порошенко.

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За її словами, ситуація у лікарнях Києва погана.

Зазначимо, про те, що Петро Порошенко захворів на коронавірус, стало відомо 29 вересня. 55-річний політик має супутнє захворювання – цукровий діабет.

Раніше COVID-19 діагностували й самі Марині Порошенко. Повторний негативний ПЛР-тест вона отримала 1 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно спалах коронавірусу зафіксували у Верховній Раді України. Через це нардепи пішли на карантин.

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