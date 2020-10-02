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У Львові з’явилася вакцина від грипу

Ольга Денисяка

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В одній з аптек Львова вже з’явилась вакцина від грипу. Про це на сторінці у Facebook повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, передає Львівський портал

 

«Перша вакцина проти грипу вже у Львові! Це «Джісі Флю», Південна Корея, 3-х компонентна. Вакцина одразу у шприці. Голочка маленька. Незначне відчуття печії під час введення і Ви захищені!», – написала Наталія Тімко.

Також вона повідомила, що наразі ця вакцина є у Першій міській комунальній аптеці на вулиці Фредра, 2.

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Напередодні Львівський портал повідомляв, які вакцини вже з’явились в аптеках України. Ознайомитись з ними можна за цим посиланням.

Нагадаємо, нещовдано головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко розповіла про правдиві факти про вакцинацію проти грипу, а також спростувала низку міфів. 

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