На Самбірщині за 64 млн планують відремонтувати дорогу Садковичі – Чернихів

У Самбірському районі планують розпочати ремонтні роботи автомобільної дороги загального користування місцевого значення Садковичі – Чернихів на Самбірщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зокрема, вже оголошено тендер на ремонт 10 кілометрів дороги Садковичі – Чернихів. Очікувана вартість ремонту становить понад 64 млн гривень.

«Наша командна робота щодо цього об’єкту триває. Дорога важлива, бо з’єднує автошляхи Львів -Самбір та Самбір-Мостиська в обхід Самбора. Її ремонт суттєво розвантажить рух», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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Після визначення підрядної організації розпочнуться ремонтні роботи.

Як писав Львівський портал, президентська програма «Велике будівництво» стартувала в Україні 1 березня. Її активно нахвалювали в уряді, анонсуючи українцям масштабні зміни. Так, після подолання «епохи бідності» у 2020 році в Україні обіцяють відремонтувати понад 4000 км доріг, а також звести по сто шкіл, садочків і стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях.

Львівщина на цей рік запланувала відремонтувати майже 243 км доріг місцевого і державного значення, спорудити десяток шкіл, дитсадків, стільки ж приймальних відділень у лікарнях та п’ять стадіонів. Також цього року у області обіцяють відремонтувати 16 мостів. Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області читайте за цим посиланням.

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