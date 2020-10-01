У Львові судитимуть хлопця, який розгулював у футболці «СССР»

До суду скерували обвинувальний акт щодо 22-річного львів’янина, який публічно використовував символіку комуністичного тоталітарного режиму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Мова йде про інцидент, що трапився цьогоріч увечері 8 вересня. 22-річний львів’янин перебував на літньому майданчику одного з закладів харчування у проїзді Крива Липа у Львові у футболці з написом «СССР» та іншою комуністичною символікою, зокрема, із зображенням серпа і молота (Малий герб СРСР). Це обурило небайдужих громадян, які доставили молодика у відділок поліції.

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Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.436-1 КК України (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму). У разі доведення вини фігуранту загрожує покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Як відомо, 9 квітня Верховна Рада 2015 року прийняла закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Згідно із прийнятим законом, Верховна Рада засудила комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні як злочинні, заборонила публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів, публічне використання та пропаганду їхньої символіки.

Як повідомляв Львівський портал, третина опитаних українців позитивно ставляться до рішення про заборону комуністичної символіки, у той час як ще третина ставляться до цього рішення негативно.

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Фото: поліція