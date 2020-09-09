На Кривій Липі перехожі затримали хлопця у футболці з надписом «СССР»

Ввечері 8 вересня на провулку Крива Липа у Львові перехожі затримали та згодом доставили до поліції львів’янина, який був одягнений у футболку з надписом «СССР», а також зображенням комуністичного символу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, близько 19:30 год. небайдужі привели у Галицький відділ поліції хлопця, який був одягнений у футболку, на якій був зображений комуністичний символ. Чоловіка перехожі виявили на провулку Крива Липа. Правоохоронці встановили особу доставленого громадянина – ним виявився 21-річний львів’янин.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін, з конфіскацією майна або без такої.

Проводиться досудове розслідування.

Як відомо, 9 квітня Верховна Рада 2015 року прийняла закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Згідно із прийнятим законом, Верховна Рада засудила комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні як злочинні, заборонила публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів, публічне використання та пропаганду їхньої символіки.

Як повідомляв Львівський портал, третина опитаних українців позитивно ставляться до рішення про заборону комуністичної символіки, у той час як ще третина ставляться до цього рішення негативно.

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Фото: поліція