Третина українців підтримують заборону комуністичної символіки, ще третина – проти

Третина опитаних українців позитивно ставляться до рішення про заборону комуністичної символіки, у той час як ще третина ставляться до цього рішення негативно. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, передає УНН.

Так, відповідно до результатів, 32% українців позитивно ставляться до рішення про заборону комуністичної символіки, як це передбачено чинним Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів». Така сама частка громадян ставляться до цього рішення негативно – 34%. Ще для чверті громадян це байдуже.

У розрізі регіонів більше позитивних оцінок цього рішення у Західному (45%) та Центральному (33%) регіонах у порівнянні з Півднем та Сходом – 22% та 24% відповідно. Близько чверті громадян у всіх регіонах ставляться до цього питання байдуже.

Щодо різниці серед вікових груп – менше позитивних ставлень до заборони комуністичної символіки спостерігаємо у вікових категоріях, яким за 60 років. Серед молодших груп респондентів (до 40 років) більше тих, кого не цікавить питання заборони комуністичних символів.

Дослідження було проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як відомо, 9 квітня Верховна Рада 2015 року прийняла закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки.

Згідно із прийнятим законом, Верховна Рада засудила комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні як злочинні, заборонила публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів, публічне використання та пропаганду їхньої символіки.