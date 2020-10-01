ОСТАННІ НОВИНИ

У Дрогобичі двоє людей опинилися в лікарні через отруєння чадним газом

Вероніка Рой

|

У Дрогобичі двоє людей потрапили на лікарняні ліжка через отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту.

 

Так, о 02:00 год. у квартирі будинку по вул. Грушевського, 89 у Дрогобичі отруїлись чадним газом дві особи. Постраждалих у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Дрогобицьку міську клінічну лікарню.

Квартира обладнана ПГ-4 та газовою колонкою. Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири.  Обставини події встановлюються.

Реклама партнерів

Як інформував Львівський портал, із початку 2020 року у Львові чадним газом отруїлися вже 59 людей, серед них – 17 дітей, ще одна людина загинула.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації
Наталя ДУЛЯБА
Місія потрапити у лікарню або що робити, якщо хворому на Covid відмовляють у госпіталізації

COVID-19 не відступає і, на жаль, «підкошує» все більше людей. Водночас в Україні більшає хворих із важким перебігом. Не...

За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...