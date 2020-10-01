У Дрогобичі двоє людей опинилися в лікарні через отруєння чадним газом

У Дрогобичі двоє людей потрапили на лікарняні ліжка через отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту.

Так, о 02:00 год. у квартирі будинку по вул. Грушевського, 89 у Дрогобичі отруїлись чадним газом дві особи. Постраждалих у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Дрогобицьку міську клінічну лікарню.

Квартира обладнана ПГ-4 та газовою колонкою. Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири. Обставини події встановлюються.

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Як інформував Львівський портал, із початку 2020 року у Львові чадним газом отруїлися вже 59 людей, серед них – 17 дітей, ще одна людина загинула.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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