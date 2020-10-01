У будинку біля Стрийського парку відреставрували старовинну браму

У Львові на вулиці Уласа Самчука, 4, що неподалік Стрийського парку, відреставрували старовинну браму за кошти міста та мешканців. Про це інформує Бюро спадщини.

Браму на вулиці Уласа Самчука, 4 фахівці відновлювали близько двох місяців

«Ця брама прикрашає дуже красиву столітню кам’яницю і було помітно, що раніше її вже намагалися відреставрувати. Роботи проводили не фахово, а якість виконання бажала кращого. Після чого браму покрили шарами непримітної фарби, яка приховала усю природну красу деревини. Ми хотіли повернути такому красивому будинку гідну браму, а його мешканцям показати її первісний вигляд», – розповів реставратор Олександр Савчук.

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Окрім того, фахівці вирівняли деформовану дверну коробку та виготовили частково замінили притворну планку, адже в нижній частині вона була знищена.

«Ця брама має надзвичайне оздоблення декоративними елементами. Справжньою її окрасою можна вважати вже традиційні ковані елементи, які ми відчистити та покрити їх чорною фарбою. Також відновили засклення», – додає реставратор.

Реставрація брами коштувала понад 59 тис. грн., з яких 70% оплатило місто в рамках програми спів фінансування. Решту витрат взяли на себе мешканці будинку.

Нагадаємо, цьогоріч місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% – сплачують мешканці.

Зазначимо, у Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Відтак ЛКП «Бюро спадщини» допоможе відреставрувати ще 50 історичних брам та вікна у 20 будинках міста. З переліком адрес можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: Бюро спадщини