У будинку біля Цитаделі відновили старовинну браму. Фото до і після

У Львові у будинку на вулиці Коцюбинського, 23, що недалеко від Цитаделі, за кошти міста та мешканців відреставрували старовинну браму. Про це інформує Бюро спадщини.

Історичні двері на вулиці Коцюбинського фахівці відновлювали упродовж місяця.

«Ці столітні двері були виготовлені із сосни і за такий тривалий час експлуатації мешканцями звісно зносилися. Сама конструкція зазнала деформації, були сильно пошкоджені дерев’яні елементи, а в нижній частині хтось навіть вирізав вхід для котів. Ми все це відновлювали і повернули їм первісний вигляд», – розповів реставратор Юрій Буцик.

Окрім цього фахівці відновили дерев’яне полотно в місці, де ставиться замок та повернули елементи оздоблення, які були втрачені.

«Також ми відновили засклення світлика і встановили нові клямки, які відповідають історичній стилістиці. Завдяки проведеним роботам нам вдалося не лише врятувати ці двері, а й продовжити їх служіння ще на довгі роки», – додав реставратор.

Браму відновили завдяки програми співфінансування з мешканцями.

«Загальна вартість реставрації становила 38 000 грн з яких місто оплатило 26 600 грн, а іншу частину – мешканці», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Зазначимо, цього року місто планує відреставрувати щонайменше 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% – сплачують мешканці.

Взимку минулого року у Львові також почала діяти програма співфінансування між містом і мешканцями на реставрацію вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста. А з 2020 року мерія ввела програму реставрації ще й історичних балконів. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, Львівський портал побував на екскурсії відреставрованими брамами Львова. З ТОП-локаціями зі старовинними брамами Львова можна ознайомитися тут.

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Фото: Бюро спадщини