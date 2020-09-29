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У Садового передумали масово демонтовувати МАФи?

Наталя Дуляба

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Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував «взяти паузу» у процесі демонтажу МАФів, які виключили з оновленої Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Під час зустрічі з власниками МАФів, які не згідні з виключенням їхніх кіосків із оновленої схеми, Андрій Садовий пообіцяв «взяти паузу». Демонтовувати будуть ті МАФи, щодо яких вже є окремі рішення виконавчого комітету, щодо інших будуть проводити «персоніфіковані» перевірки.

«Пропоную в цьому процесі взяти паузу. Я підпишу доручення на керівників районів про призупинення демонтажу МАФів, які мають бути вилучені. Ми повинні бути дуже і дуже уважними. Роботу кожного МАФу буде розглянуто персоніфіковано. По роботі кожного МАФу проведемо зустрічі з власниками та з громадою, хай мешканці скажуть, чи потрібен їм цей МАФ, чи навпаки у ньому продають алкоголь, продають гральні лотереї чи інше, що заборонено законом. Після цього напрацюємо загальне рішення, яке буде винесено на розгляд сесії», – запропонував мер.

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Зазначимо, що наприкінці 2019 року Львівська міська рада затвердила нову Комплексну схему розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Згідно з нею дозвіл на роботу до кінця 2022 року отримали 1358 МАФів, натомість 200 кіосків у місті мали демонтувати.

У Львові частково почали зносити МАФи, втім їхні власники виступили проти. Через це у мерії створили спеціальну робочу групу, яка займається питанням МАФів.

Водночас заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач зауважив, що робоча група вже підготувала проект ухвали і пропонує повернути у Комплексну схему близько 20 тимчасових споруд.

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