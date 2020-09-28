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Співак Олег Винник захворів на коронавірус

Соломія Головіна

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Український співак Олег Винник захворів на COVID-19. Також занедужала і його партнерка в шоу «Танці з зірками», хореограф Олена Шоптенко. Про це артист повідомив на своїй Facebook-сторінці.

 

«Друзі, дякую усім за вашу щиру любов та підтримку! На жаль, через COVID-19 ми з Альоною не змогли танцювати для вас. Знаємо, як ви на нас чекали і дякуємо за те, що віддали за нас свої голоси. Хвороба настигла зненацька, наразі ми активно лікуємося», – написав Олег Винник.

Він повідомив, що не може стояти більше 10-15 хв через ослабленість.

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«Друзі, коронавірус є. Бережіть себе і будьте здорові!», – наголосив співак.

Друзі, дякую усім за вашу щиру любов та підтримку! На жаль, через COVID-19 ми з Альоною не змогли танцювати для вас….

Posted by Олег Винник on Sunday, September 27, 2020

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що коронавірусом інфікувалася українська телеведуча Ольга Фреймут, яка також є учасницею шоу «Танці з зірками».

Загалом станом на ранок 28 вересня в Україні виявили 201 305 випадків коронавірусної інфекції.

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