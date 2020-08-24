ОСТАННІ НОВИНИ

Ольга Фреймут заразилася коронавірусом

Соломія Головіна

|

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут повідомила у Instagram, що інфікувалася коронавірусом.

 

«Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на COVID-19. Коли і де захворіла, не знаю.Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваю себе вже краще. Про свій діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб», – написала Фреймут.

Також вона повідомила, що наразі зупинила роботу та всі проєкти.

Реклама партнерів

Також телеведуча закликала українців не ігнорувати рекомендації МОЗ.

«Носіть маски, користуйтесь антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережними, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус – це не жарти, він поряд», – наголосила Ольга Фреймут.

Як відомо, в Україні станом на ранок 24 серпня виявлено 106 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2293 летальні, 52 524 пацієнти одужали.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...