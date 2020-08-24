Ольга Фреймут заразилася коронавірусом

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут повідомила у Instagram, що інфікувалася коронавірусом.

«Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на COVID-19. Коли і де захворіла, не знаю.Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваю себе вже краще. Про свій діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб», – написала Фреймут.

Також вона повідомила, що наразі зупинила роботу та всі проєкти.

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Також телеведуча закликала українців не ігнорувати рекомендації МОЗ.

«Носіть маски, користуйтесь антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережними, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус – це не жарти, він поряд», – наголосила Ольга Фреймут.

Як відомо, в Україні станом на ранок 24 серпня виявлено 106 757 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2293 летальні, 52 524 пацієнти одужали.

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