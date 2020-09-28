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Недобросовісному підряднику «Львівської залізниці» обрали запобіжний захід

Соломія Головіна

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Директору підрядної організації, якого обвинувачують завданні збитків «Львівській залізниці» на майже 500 тисяч гривень, обрали міру запобіжного заходу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Нагадаємо, що підприємство-підрядник і регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» у жовтні 2019 року уклали договір про виконання ремонтних робіт.

Директор підприємства-підрядника вніс в акт приймання виконаних робіт завідомо неправдиві дані щодо об’єму проведених робіт та кількості матеріалів, використаних для ремонту. При цьому роботи виконані не були.

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Таким чином службовець заволодів майном, що належить підприємству-замовнику, чим завдав збитків на загальну суму 466 711 грн.

Такі дії чоловіка кваліфіковано за ч.4 ст.191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання  службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах) та ч.2 ст. 366 ККУ (видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки). За вчинення інкримінованих злочинів, обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Також зазначається, що в рамках досудового розслідування АТ «Українська залізниця» (Регіональна філія «Львівська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця») заявлений цивільний позов на суму 466 711 грн.

Водночас зазначається, що до фігуранта судом застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 160 грн, що становить 80 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова накладено арешт на земельну ділянку, що належить обвинуваченому, вартістю 478 993 грн.

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