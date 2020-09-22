Розтрата пів мільйона гривень «Львівської залізниці»: справу щодо підрядника передали до суду

У Львові судитимуть директора підрядного підприємства, якого обвинувачують у розтраті майже пів мільйона гривень «Львівської залізниці». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, слідчі Залізничного відділу поліції завершили досудове розслідування стосовно 40-річного керівника підприємства, якого підозрюють у заволодінні майном та службовому підробленні.

Як встановили правоохоронці, у 2019 році між регіональною філією «Львівська залізниця» та підприємством-підрядником був укладений договір про виконання робіт з капітального ремонту даху одного з цехів. Відповідно до умов договору, підрядник зобов’язався надати матеріали, необхідні для проведення робіт.

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Також під час досудового розслідування встановлено, що керівник підприємства-підрядника вніс в акт приймання виконаних робіт завідомо неправдиві дані щодо об’єму проведених робіт та кількості матеріалів, використаних для ремонту. Вартість зазначених будівельних робіт, які фактично не проводились та матеріалів, які не були використані, становить більше 466 тисяч гривень.

Таким чином підприємству-замовнику було завдано збитків на вказану суму.

Відтак, 40-річному львів’янину було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ та ч.2 ст.366 (службове підроблення) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі до восьми років. Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерований на розгляд суду.