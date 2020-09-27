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МОЗ застерігає про шахрайство із ліками від коронавірусу

Андрій Котенський

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У мережі Інтернет почала поширюватися інформація щодо продажу ліків від коронавірусу в українських аптеках, яка не відповідає дійсності і розповсюджується у шахрайських цілях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

 

МОЗ наголошує, що згідно з затвердженим протоколам, препарати хворим на коронавірусну інфекцію призначає виключно лікар.

Будьте здорові та не займайтеся самолікуванням. У разі поганого самопочуття звертайтеся до свого сімейного лікаря.

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Як відомо, за останню добу на Львівщині проведено 1061 ПЛР-тест, з яких 148 – позитивні.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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