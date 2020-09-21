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Реконструкція вулиці Бандери: з 28 вересня відбудуться зміни у русі громадського транспорту

Вероніка Рой

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У наступний понеділок, 28 вересня,у  Львові стартує реконструкція вулиці Степана Бандери. Роботи відбуватимуться поетапно і розпочнуться з відрізку від вул. Чупринки до вул. Антоновича. У зв’язку з цим відбудуться зміни у русі громадського транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом планується, що буде відремонтовано всю вулицю Степана Бандери, протяжність якої 1,05 км. Ремонт виконуватиме роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість реконструкції становить 209,5 млн грн.

Роботи відбуватимуться поетапно та розпочнуться 28 вересня з відрізку від вул. Чупринки до вул. Антоновича. На час ремонтних робіт відбудуться зміни в русі громадського транспорту.

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За словами заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрія Білого, трамвай № 1, який курсує від Залізничного вокзалу, з 28 вересня поїде по вул. Городоцькій, і кінцева зупинка з вул. Пасічної буде змінена на Погулянку. Трамвай № 7, який курсував від ц. св. Анни до Погулянки, тимчасово буде призупинено. Натомість автобусні маршрути № 15 і № 41 поїдуть по вул. Чупринки.

Тут замінять всі інженерні мережі, прокладуть новий колектор і нові трамвайні колії, велодоріжку, облаштують парковки та смуги руху для громадського транспорту. Бруківку збережуть частково, вона буде поєднана із чорною плиткою «Римський камінь» між трамвайними коліями. Детальніше про проєкт реконструкції вул. Степана Бандери читайте за цим посиланням.

Як виглядатиме оновлена вул. Степана Бандери, дивіться ТУТ.

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