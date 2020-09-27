Коронавірус в Україні забрав ще 56 життів

В Україні зафіксовано 3 130 нових випадки хвороби COVID-19. За добу від ускладнень викликаних коронавірусом померло ще 56 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

27 вересня (станом на 9:00) в Україні 198 634 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 959 летальних (+56 душ), 87 882 пацієнти одужало (+1009 людей). За добу зафіксовано 3 130 нових випадків. Загалом проведено 2 209 975 тестувань методом ПЛР.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області , м. Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській та Одеській областях.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

м. Київ — 21815 випадки (+323 випадки); Львівська область — 19 784 випадків (+148); Харківська область — 17 364 випадків (+494); Чернівецька область — 14 009 випадки (+107); Івано-Франківська область — 13 335 випадків (+123); Тернопільська область — 12 986 випадки (+123); Одеська область — 12 876 випадки (+142); Рівненська область — 12 032 випадків (+104); Закарпатська область — 9 632 випадків (+52); Київська область — 8 714 випадок (+143); Волинська область — 7 632 випадків (+132); Вінницька область — 5 900 випадки (+116); Житомирська область — 5 656 випадок (+125); Хмельницька область — 5 622 випадок (+91); Дніпровська область — 5 285 випадків (+167); Чернігівська область — 3 960 випадків (+85). Черкаська область — 3 694 випадки (+124); Сумська область — 3 672 випадки (+123); Запорізька область — 3 663 випадків (+95); Донецька область — 3 016 випадки (+52); Миколаївська область — 2 980 випадків (+105); Полтавська область — 1 910 випадки (+66); Кіровоградська область — 1 074 випадків (+5); Херсонська область — 1049 випадків (+49); Луганська область — 974 випадків (+36);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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