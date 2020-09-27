Коронавірус в Україні забрав ще 56 життів

В Україні зафіксовано 3 130 нових випадки хвороби COVID-19. За добу від ускладнень викликаних коронавірусом померло ще 56 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.
27 вересня (станом на 9:00) в Україні 198 634 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 959 летальних (+56 душ), 87 882 пацієнти одужало (+1009 людей). За добу зафіксовано 3 130 нових випадків. Загалом проведено 2 209 975 тестувань методом ПЛР.
Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області , м. Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській та Одеській областях.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Київ — 21815 випадки (+323 випадки);
- Львівська область — 19 784 випадків (+148);
- Харківська область — 17 364 випадків (+494);
- Чернівецька область — 14 009 випадки (+107);
- Івано-Франківська область — 13 335 випадків (+123);
- Тернопільська область — 12 986 випадки (+123);
- Одеська область — 12 876 випадки (+142);
- Рівненська область — 12 032 випадків (+104);
- Закарпатська область — 9 632 випадків (+52);
- Київська область — 8 714 випадок (+143);
- Волинська область — 7 632 випадків (+132);
- Вінницька область — 5 900 випадки (+116);
- Житомирська область — 5 656 випадок (+125);
- Хмельницька область — 5 622 випадок (+91);
- Дніпровська область — 5 285 випадків (+167);
- Чернігівська область — 3 960 випадків (+85).
- Черкаська область — 3 694 випадки (+124);
- Сумська область — 3 672 випадки (+123);
- Запорізька область — 3 663 випадків (+95);
- Донецька область — 3 016 випадки (+52);
- Миколаївська область — 2 980 випадків (+105);
- Полтавська область — 1 910 випадки (+66);
- Кіровоградська область — 1 074 випадків (+5);
- Херсонська область — 1049 випадків (+49);
- Луганська область — 974 випадків (+36);
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Андрій Котенський