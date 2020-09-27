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Коронавірус в Україні забрав ще 56 життів

Андрій Котенський

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В Україні зафіксовано 3 130 нових випадки хвороби COVID-19. За добу від ускладнень викликаних коронавірусом померло ще 56 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я України.

 

27 вересня (станом на 9:00) в Україні 198 634 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 959 летальних (+56 душ), 87 882 пацієнти одужало (+1009 людей). За добу зафіксовано 3 130 нових випадків. Загалом проведено 2 209 975 тестувань методом ПЛР.

Найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області , м. Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській та Одеській областях.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  1. м. Київ — 21815 випадки (+323 випадки);
  2. Львівська область —  19 784 випадків (+148);
  3. Харківська область — 17 364 випадків (+494);
  4. Чернівецька область — 14 009 випадки (+107);
  5. Івано-Франківська область — 13 335 випадків (+123);
  6. Тернопільська область — 12 986 випадки (+123);
  7. Одеська область — 12 876 випадки (+142);
  8. Рівненська область  — 12 032 випадків (+104);
  9. Закарпатська область — 9 632 випадків (+52);
  10. Київська область — 8 714 випадок (+143);
  11. Волинська область — 7 632 випадків (+132);
  12. Вінницька область — 5 900 випадки (+116);
  13. Житомирська область — 5 656 випадок (+125);
  14. Хмельницька область — 5 622 випадок (+91);
  15. Дніпровська область — 5 285 випадків (+167);
  16. Чернігівська область — 3 960 випадків (+85).
  17. Черкаська область — 3 694 випадки (+124);
  18. Сумська область — 3 672 випадки (+123);
  19. Запорізька область — 3 663 випадків (+95);
  20. Донецька область — 3 016 випадки (+52);
  21. Миколаївська область — 2 980 випадків (+105);
  22. Полтавська область — 1 910 випадки (+66);
  23. Кіровоградська область — 1 074 випадків (+5);
  24. Херсонська область — 1049 випадків (+49);
  25. Луганська область — 974 випадків (+36);

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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