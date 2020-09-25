Українських користувачів «ВКонтакте» візьмуть на облік поліції, – РНБО

Українських користувачів російської соціальної мережі «ВКонтакте» візьмуть на облік поліції. При цьому правоохоронці будуть розслідувати факти поширення контенту у забороненій в Україні соцмережі. Про це на онлайн-конференції «Перспективи диджиталізації країни і ризики кібербезпеки» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що згідно з українським законодавством про санкції, «ВКонтакте» не має права працювати на території України.

«Ми сьогодні займаємося цими питаннями, фахівці розуміють, про що йде мова. Вони дуже швидко змінюють проксі… Ми вважаємо, що найближчим часом з допомогою наших іноземних партнерів це питання буде вирішено», – зазначив Данілов.

Реклама партнерів

Крім того, він звернув увагу на те, що українські користувачі мають розуміти всю відповідальність.

«Це має бути так само їх відповідальність. Навіщо вони це роблять, і для чого вони це роблять. Справа в тому, що зараз та система, яка починає працювати, ми про всіх цих користувачів будемо мати розуміння. Вони будуть перебувати на обліку. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент, то вони будуть мати певний клопіт з нашою поліцією, з нашими силовими структурами», – додав Данілов.

Як повідомлялося, російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися «без обмежень».

Згодом у Мінкульті обіцяли звернутися до Apple та Google з вимогою вилучити додаток «ВКонтакте» з переліку доступних завантажень для українських користувачів.

Зазначимо, у травні цього року президент України Володимир Зеленський продовжив на три роки заборону на російські соціальні мережі «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Як відомо, російські соцмережі заблоковані в Україні з травня 2017 року.