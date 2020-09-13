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Розробники «ВКонтакте» заявили, що російська соцмережа знову доступна українцям

Соломія Головіна

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Російська соціальна мережа «ВКонтакте» на своїй офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому ВК тепер можна користуватися «без обмежень». Про це повідомляє УП з посиланням на «VK Україна».

 

У повідомленні зазначається, що для українських користувачів відтепер немає перешкод. Мова про те, що вже не потрібно встановлювати сервіси для обходу блокування, щоб соцмережа безперебійно працювала на мобільних пристроях.

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«Користуйтеся VK як і раніше, без жодних VPN. Ми покращили роботу проксі в мобільному додатку, тому з’єднання тепер стабільніше», – мовиться у повідомленні «VK Україна».

Як повідомляв Львівський портал, у травні цього року президент України Володимир Зеленський продовжив на три роки заборону на російські соціальні мережі «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Як відомо, російські соцмережі заблоковані в Україні з травня 2017 року.

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