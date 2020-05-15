Зеленський продовжив заборону на «ВКонтакте» та «Одноклассники»

Президент України Володимир Зеленський продовжив на три роки заборону на російські соціальні мережі «ВКонтакте» та «Одноклассники». Про це йдеться у відповідному указі, передає Львівський портал.

Так, президент увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 14 травня «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Контроль за виконанням рішення РНБО поклали на секретаря Ради.

Указ набуває чинності з дня публікації.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Служба безпеки України внесла пропозиції РНБО щодо продовження блокування російських соціальних мереж «Одноклассники» та «ВКонтакте» ще на 3 роки. Цього ж дня Верховна рада схвалила заборону.

Додамо, що російські соцмережі заблоковані в Україні з травня 2017 року.