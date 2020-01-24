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«Львівводоканал» замінить 17 км труб на двох найбільш аварійних водогонах

Наталя Дуляба

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Протягом 2020 року ЛМКП «Львівводоканал» збирається замінити більше 17 км труб на двох найбільш аварійних водогонах: «Винники – Довга» і «Винники – Кривчиці». Відповідне рішення сьогодні, 24 січня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Своїм рішенням виконком затвердив інвестиційну програму ЛМКП «Львівводоканал» на 2020 рік. Її розмір становить понад 79 млн грн. За ці кошти підприємство запланувало протягом року провести низку робіт, зокрема замінити частину труб на двох магістральних водогонах, де стається найбільше проривів.

«Інвестиційна програма передбачає ремонт водогонів від „ВНС Винники до ВНС Кривчиці“ та магістрального водогону від „ВНС Винники до ВНС Довга“. Це є найбільш аварійні водогони, тому тут буде заміна труб діаметром 700 мм, довжиною 7,9 км і 9,4 км», – розповів в.о. начальника міського управління інженерного господарства Іван Матківський.

Зазначимо, що на водогонах «Винники – Довга» і «Винники – Кривчиці» регулярно виникають аварії. Як пояснювали раніше у «Львівводоканалі», витоки стаються через те, що водогони експлуатують вже більше 30 років, а також через корозію труб. Щороку підприємство замінює труби на окремих ділянках, але ситуація кардинально не міняється, адже на повне оновлення двох гілок водогонів необхідно близько 355 мільйонів гривень.

Додамо, що магістральний водогін від насосної станції «Кривчиці» до насосної станції «Винники» був прокладений в 1980-х роках зі сталевих труб. Його протяжність – 7,4 км.

Водопровідний водогін від насосної станції «Винники» – «Довга» – житловий масив «Сихів» ввели в експлуатацію в грудні 1988 року. Він виготовлений зі сталевих труб і має протяжність 14 км.

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