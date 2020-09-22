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У ЛОДА кажуть, що Львівщина на 90% готова до опалювального сезону

Вероніка Рой

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Львівська область на 90% готова до старту опалювального сезону. Планується, що він розпочнеться всередині жовтня у випадку зниження температури повітря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, станом на сьогодні, у Львівській області виконано підготовку до опалювального сезону 2020/21 років на 90% запланованих заходів, що відповідає плановим показникам Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначимо, що опалювальний сезон у Львівській області розпочнеться орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках з централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче, аніж 8 градусів за Цельсієм.

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