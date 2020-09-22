У «Краковці» затримали контрабанду парфумів

Українець намагався перевезти через пункт пропуску «Краківець-Корчова» 227 упаковок парфумованих наборів торгівельної марки ZARA. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Митники виявили товар виявили парфуми в багажному відділенні автомобіля серед особистих речей подорожніх. Чоловік визнав товар своєю власністю.

Оскільки для проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор» то порушив вимоги ст. 471 Митного кодексу України, тобто перевозив товари в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товари, які громадянин переміщував в межах норми та особисті речі пропущено на митну територію України.

Фото: Галицька митниця