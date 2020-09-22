Частина Сихова залишилась без води

22 серпня на вул. Зубрівська-Сихівська ліквідовують витік. Через це до частини будинків у Сихівському районі Львова призупинено водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією диспетчерської служби ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку з ліквідацією витоку по вул. Зубрівська, 27 – вул. Сихівська відключено водопостачання до частини будинків Сихівського району.

Зокрема, до 17.00 год призупинено подачу води до будинків за адресами: вул. Антоненка-Давидовича, 1, 3, 7, 9, вул. Довженка, 1, 3, 10, 14, 18, 20, 22, вул. Драгана, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 30, вул. Зубрівська, 7а, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25a, 26, 27, 28, 34, 36, 36а, вул. Кавалерідзе, 2, 4, 8, 9, 9a, 10, 12, 14, 16. вул. Коломийська, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 13, 13а, 15, 15а, 19, 19а, 23, вул. Кос-Анатольського, 12, 14, 16, 18, 22, вул. Манастирського. 2, 2а, 3а, 3, 5, 7, вул. Морозна 8, 12, 14, 19, 19а, 21а, 21, 27 31, 37, 39 г, вул. Освицька, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, вул. Сихівська, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, вул. Скрипника, 8, 10, 12, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29а, 31 31а, 39, пр. Червоної Калини, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 73, 75, 85а, 85, 93, 95.

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Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.