23 вересня для маленьких львів’ян проведуть паркові майстер-класи

23 вересня у Львові відбудуться паркові майстер-класи для дітей. Маленькі учасники дізнаються багато нового про природу та довкілля, навчаться робити насіннєві бомбочки (сідбомбінг), а також долучитися до створення глиняних композицій із відбитками рослин (монотипії). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід розрахований для дітей віком від 5 до 13 років. Подія відбудеться з дотриманням карантинних правил о 14:00 год. за адресою: вул. Кубанська, 12 у приміщенні Львівського еколого-натуралістичного центру.

Обов’язкова реєстрація за посиланням.

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Довідково:

Дні природної спадщини відбуваються у Львові з 17 вересня до 31 жовтня 2020 р. Це серія краєзнавчих публічних заходів, приурочених до 180-річчя з дня народження Арнольда Рерінґа, завдяки якому Львів отримав найкращі зелені зони в історичній частині міста. В рамках заходу для львів’ян ЛКП «Бюро спадщини» організовує серію заходів, які матимуть на меті познайомити містян ближче з історією парків, скверів та палісадників Львова та актуалізувати тему збереження зелених зон.