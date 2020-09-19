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У центрі Львова «замінували» будинок

Ольга Денисяка

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Поліцейські затримали 29-річну жінку, яка надала неправдиве повідомлення про замінування будинку на вулиці Валовій у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини. 

 

18 вересня близько 17:15 год. до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що  заміновано один із будинків по вулиці Валовій у Львові. 

З будинку було евакуйовано 20 осіб. Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію,  вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було. 

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Проведеними заходами поліцейські спільно із співробітниками Служби безпеки України у Львівській області встановили особу зловмисниці, яка повідомила про замінування – нею виявилася 29-річна мешканка міста Новий Розділ. 

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від двох до шести років. 

Поліцейські затримали зловмисницю у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу  України,  вирішується питання щодо обрання затриманій запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває. 

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Фото: поліція

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